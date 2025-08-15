Cabot Prime Pro: Recent Buy and Sell Activity, Week Ending August 15, 2025
Stocks bought or sold in the most recent Issue or Update:
|Service
|Date
|Stock
|Activity
|Cabot Stock of the Week
|August 4, 2025
|Marvell Technology, Inc. (MRVL)
|Buy
|Cabot Income Advisor
|August 5, 2025
|Oracle Corporation (ORCL)
|Hold
|Cabot Early Opportunities
|August 5, 2025
|Sportradar (SRAD)
|Buy
|Cabot Early Opportunities
|August 5, 2025
|Alamos Gold (AGI)
|Buy
|Cabot Dividend Investor
|August 6, 2025
|Qualcomm Inc. (QCOM)
|Sell
|Cabot Growth Investor
|August 6, 2025
|Toast (TOST)
|Sell
|Cabot Turnaround Letter
|August 6, 2025
|Paramount Global (PARA)
|Sell
|Cabot Turnaround Letter
|August 6, 2025
|Bloomin’ Brands (BLMN)
|Buy
|Cabot Small-Cap Confidential
|August 6, 2025
|Delcath (DTH)
|Sell
|Cabot Value Investor
|August 7, 2025
|J.M. Smucker (SJM)
|Buy
|Cabot Value Investor
|August 7, 2025
|The Cigna Group (CI)
|Sell
|Cabot Explorer
|August 7, 2025
|Novo Nordisk (NVO)
|Watch List
|Cabot Explorer
|August 7, 2025
|Super Micro Computer (SMCI)
|Watch List
|Cabot Small-Cap Confidential
|August 7, 2025
|Argan (AGX)
|Buy
|Cabot Early Opportunities
|August 7, 2025
|Primo Brands (PRMB)
|Buy
|Cabot Early Opportunities
|August 7, 2025
|Dutch Bros (BROS)
|Buy
|Cabot Growth Investor
|August 7, 2025
|Arista Networks (ANET)
|Buy a Half
|Cabot Early Opportunities
|August 8, 2025
|Doximity (DOCS)
|Buy