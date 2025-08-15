Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Cabot Prime Pro: Recent Buy and Sell Activity, Week Ending August 15, 2025

Stocks bought or sold in the most recent Issue or Update:

ServiceDateStockActivity
Cabot Stock of the WeekAugust 4, 2025Marvell Technology, Inc. (MRVL)Buy
Cabot Income AdvisorAugust 5, 2025Oracle Corporation (ORCL)Hold
Cabot Early OpportunitiesAugust 5, 2025Sportradar (SRAD)Buy
Cabot Early OpportunitiesAugust 5, 2025Alamos Gold (AGI)Buy
Cabot Dividend InvestorAugust 6, 2025Qualcomm Inc. (QCOM)Sell
Cabot Growth InvestorAugust 6, 2025Toast (TOST)Sell
Cabot Turnaround LetterAugust 6, 2025Paramount Global (PARA)Sell
Cabot Turnaround LetterAugust 6, 2025Bloomin’ Brands (BLMN)Buy
Cabot Small-Cap ConfidentialAugust 6, 2025Delcath (DTH)Sell
Cabot Value InvestorAugust 7, 2025J.M. Smucker (SJM)Buy
Cabot Value InvestorAugust 7, 2025The Cigna Group (CI)Sell
Cabot ExplorerAugust 7, 2025Novo Nordisk (NVO)Watch List
Cabot ExplorerAugust 7, 2025Super Micro Computer (SMCI)Watch List
Cabot Small-Cap ConfidentialAugust 7, 2025Argan (AGX)Buy
Cabot Early OpportunitiesAugust 7, 2025Primo Brands (PRMB)Buy
Cabot Early OpportunitiesAugust 7, 2025Dutch Bros (BROS)Buy
Cabot Growth InvestorAugust 7, 2025Arista Networks (ANET)Buy a Half
Cabot Early OpportunitiesAugust 8, 2025Doximity (DOCS)Buy
