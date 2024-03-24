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Fundamentals
Realistic Strategies, Realistic Returns
Premium Options Advisories  Cabot Options Institute Fundamentals

Cabot Options Institute – Fundamentals Portfolio: March 25, 2024

March 24, 2024
Andy Crowder

Portfolios are updated every Monday.

All-Weather Portfolio

Transaction DatePoor Man’s Covered Calls Original Price Current PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
SPDR Gold Shares ETF (GLD)$172.46 $200.35 (open)(current)(closed)(current)$27.89
6/3/2022LEAPS January 19, 2024 145 call$37.00 $46.90 $9.90
4/21/2023LEAPS January 17, 2025 171 call$32.00 $36.55 $4.55 89
6/3/2022July 15, 2022 181 call $1.00 $0.12 $0.88
6/30/2022August 19, 2022 175 call $1.91 $0.21 $1.70
7/28/2022September 16, 2022 169 call$1.90 $0.07 $1.83
9/1/2022October 21, 2022 165 call$1.45 $0.03 $1.42
10/14/2022November 18, 2022 159 call$1.48 $4.45 ($2.97)
11/10/2022December 16, 2022 169 call$1.40 $1.02 $0.38
12/13/2022January 20, 2023 172 call$1.96 $6.60 ($4.64)
1/13/2023February 17, 2023 184 call$1.50 $0.07 $1.43
2/8/2023March 17, 2023 180 call$1.41 $0.12 $1.41
3/1/2023April 21, 2023 176 call$1.82 $6.75 ($4.93)
3/15/2023April 21, 2023 183 call$3.40 $5.90 ($2.50)
3/17/2023April 21, 2023 193 call$2.45 $0.01 $2.44
4/21/2023June 16, 2023 192 call$2.42 $0.01 $2.41
6/12/2023July 21, 2023 186 call$1.70 $0.25 $1.45
7/12/2023August 18, 2023 187 call$1.18 $0.02 $1.16
8/11/2023September 22, 2023 183 call$1.19 $0.11 $1.08
9/12/2023October 20, 2023 181 call$1.30 $2.31 ($1.01)
10/19/2023November 17, 2023 188 call$1.95 $0.01 $1.94
11/17/2023December 15, 2023 188 call$1.22 $0.07 $1.15
12/13/2023January 19, 2024 188 call$1.51 $0.11 $1.40
1/19/2024February 16, 2024 192 call$1.10 $0.02 $1.08
2/14/2024March 15, 2024 188 call$1.07 $4.70 ($3.63)
3/1/2024April 19, 2024 197 call$1.75 $5.20 $1.75 -76
Totals$34.15 $88.68 13
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)$30.45 $22.71 (open)(current)(closed)(current)($7.74)
6/8/2022LEAPS January 19, 2024 22 call $10.50 $3.00 ($7.50)
3/29/2023LEAPS January 17, 2025 21 call$4.80 $4.20 ($0.60)72
6/8/2022July 15, 2022 32 call $0.55 $0.05 $0.50
6/30/2022August 19, 2022 29 call$0.50 $0.05 $0.45
7/28/2022September 16, 2022 27 call$0.55 $0.10 $0.45
9/7/2022October 21, 2022 26 call$0.50 $0.00 $0.50
10/25/2022December 16, 2022 27 call$0.45 $0.05 $0.40
12/13/2022January 20, 2023 25 call$0.45 $0.10 $0.45
1/19/2023February 17, 2023 25 call$0.55 $0.02 $0.53
2/17/2023March 17, 2023 24 call$0.35 $0.00 $0.35
3/29/2023May 19, 2023 24 call$0.50 $0.00 $0.50
5/24/2023July 21, 2023 23 call$0.60 $0.70 ($0.10)
7/13/2023August 18, 2023 24 call$0.30 $0.55 ($0.25)
8/11/2023October 20, 2023 25 call$0.50 $0.30 $0.20
10/19/2023December 15, 2023 26 call$0.50 $0.00 $0.50
12/21/2023February 16, 2024 23 call$0.30 $0.00 $0.30
Totals$5.00 $11.98 72
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal Return
iShares Trust 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)$101.93 $94.50 (open)(current)(closed)
6/8/2022LEAPS January 19, 2024 85 call$19.00 $15.05 ($3.95)
4/21/2023LEAPS January 17, 2025 85 call$16.35 $10.35 ($6.00)89
6/8/2022July 15, 2022 103 call$0.70 $0.19 $0.51
7/14/2022August 19, 2022 105 call$0.58 $0.12 $0.46
8/11/2022October 21, 2022 105 call$1.20 $0.04 $1.16
9/22/2022October 21, 2022 98.5 call$0.55 $0.05 $0.50
10/12/2022November 25, 2022 97 call$0.92 $0.18 $0.74
11/17/2022December 16, 2022 98 call$0.50 $0.86 ($0.36)
12/13/2022January 20, 2023 100 call$0.88 $0.32 $0.56
1/18/2023February 17, 2023 101 call$0.70 $0.05 $0.65
2/8/2023March 17, 2023 99 call$0.65 $0.03 $0.62
3/1/2023April 21, 2023 97 call$0.69 $3.20 ($2.51)
3/17/2023April 21, 2023 102 call$0.68 $0.03 $0.65
4/21/2023June 16, 2023 101 call$0.72 $0.01 $0.71
6/12/2023July 21, 2023 98 call$0.79 $0.07 $0.72
7/12/2023August 18, 2023 98 call$0.52 $0.03 $0.52
8/11/2023September 22, 2023 96.5 call$0.50 $0.05 $0.45
9/12/2023October 20, 2023 94 call$0.82 $0.03 $0.79
10/17/2023December 1, 2023 91.5 call$0.66 $2.40 ($1.74)
11/29/2023January 19, 2023 96 call$0.50 $0.05 $0.45
1/19/2024February 16, 2024 96 call$0.38 $0.07 $0.31
2/9/2024March 15, 2024 96 call$0.42 $0.15 $0.27
3/12/2024April 19, 2024 97 call$0.35 $0.10 $0.35 -11
Totals$9.56 $31.21 78
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)$189.65 $258.50 (open)(current)(closed)
6/15/2022LEAPS January 19, 2024 145 call$54.50 $64.90 $10.40
4/21/2023LEAPS January 17, 2025 165 call$55.05 $99.00 $43.95 92
6/15/2022July 15, 2022 198 call $2.50 $0.03 $2.47
7/14/2022August 19, 2022 193 call $3.20 $11.00 ($7.80)
7/28/2022September 16, 2022 210 call$2.95 $0.30 $2.65
9/1/2022October 21, 2022 205 call$3.00 $0.55 $2.45
9/22/2022October 21, 2022 197 call$2.10 $0.15 $1.95
10/12/2022November 18, 2022 190 call$3.10 $7.45 ($4.35)
11/10/2022December 16, 2022 205 call$2.65 $0.05 $2.60
12/15/2022January 20, 2023 200 call$3.10 $0.05 $3.05
1/20/2023February 17, 2023 200 call$2.60 $6.50 ($3.90)
1/27/2023March 17, 2023 210 call$3.00 $0.25 $2.75
3/7/2023April 21, 2023 210 call$1.55 $0.05 $1.50
4/21/2023June 16, 2023 215 call$1.10 $2.70 ($1.60)
6/13/2023July 21, 2023 220 call$2.15 $4.10 ($1.95)
7/13/2023August 18, 2023 225 call$2.95 $0.40 $2.55
8/11/2023September 15, 2023 225 call$2.40 $0.25 $2.15
9/12/2023October 20, 2023 225 call$2.35 $0.03 $2.32
10/17/2023November 17, 2023 220 call$2.30 $3.10 ($0.80)
11/14/2023December 15, 2023 225 call$2.45 $3.80 ($1.35)
12/7/2023January 19, 2024 230 call$2.75 $9.20 ($6.45)
12/20/2023January 19, 2024 240 call$2.20 $0.03 $2.17
1/19/2024February 16, 2024 240 call$2.40 $3.90 ($1.50)
2/1/2024March 15, 2024 245 call$3.10 $7.80 ($4.70)
2/27/2024March 15, 2024 255 call$1.30 $2.10 ($0.80)
3/13/2024April 19, 2024 260 call $2.40 $2.80 $2.40 -47
Totals$35.95 $159.71 45
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)$110.56 $93.98 (open)(current)(closed)
6/13/2022LEAPS January 19, 2024 85 call$29.10 $21.45 ($7.65)
4/21/2023LEAPS January 17, 2025 85 call$24.05 $11.40 ($12.65)77
6/13/2022July 15, 2022 114 call $1.65 $2.58 ($0.93)
6/30/2022August 19, 2022 119 call$1.95 $0.23 $1.72
8/11/2022September 16, 2022 119 call$1.16 $0.10 $1.06
9/1/2022October 21, 2022 115 call$1.42 $0.23 $1.19
9/22/2022October 21, 2022 110.5 call$0.73 $0.03 $0.70
10/12/2022November 25, 2022 104.5 call$1.66 $0.10 $1.56
11/10/2022December 16, 2022 100 call$1.46 $2.90 ($1.44)
11/22/2022December 16, 2022 103.5 call$1.30 $3.15 ($1.85)
12/2/2022January 20, 2023 109 call$1.82 $0.54 $1.28
1/18/2023February 17, 2023 110 call$1.70 $0.12 $1.58
2/8/2023March 17, 2023 108 call$1.50 $0.10 $1.40
3/1/2023April 21, 2023 104 call$1.62 $5.40 ($3.78)
3/15/2023April 21, 2023 110 call$2.40 $0.01 $2.39
4/21/2023June 16, 2023 108 call$1.41 $0.02 $1.39
6/12/2023July 21, 2023 104 call$1.22 $0.11 $1.11
7/12/2023August 18, 2023 104 call$0.79 $0.02 $0.77
8/11/2023September 22, 2023 99 call$0.98 $0.00 $0.98
9/25/2023November 17, 2023 92 call$1.51 $0.01 $1.50
11/17/2023December 15, 2023 92 call$0.83 $4.00 $0.83
12/7/2023January 19, 2024 98 call$1.63 $2.49 ($0.86)
12/20/2023January 19, 2024 101 call$1.07 $0.01 $1.06
1/19/2024February 16, 2024 96 call$0.75 $0.16 $0.59
2/9/2024March 15, 2024 96 call$0.91 $0.61 $0.30
3/11/2024April 19, 2024 98 call$0.94 $0.22 $0.94 -13
Totals$23.00 $46.34 64

Yale Endowment Portfolio

Transaction DatePoor Man’s Covered Calls Original Price Current PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
SPDR S&P 500 ETF (SPY)$387.00 $521.21 (open)(current)(closed)$134.21
6/24/2022LEAPS January 19, 2024 290 call $117.00 $130.86 $13.86
4/11/2023LEAPS January 17, 2025 345 call$98.00 $188.92 $90.92 94
6/24/2022August 19, 2022 410 call$5.33 $9.45 ($4.12)
8/8/2022September 16, 2022 426 call$5.65 $0.15 $5.50
9/1/2022October 21, 2022 410 call$5.29 $0.84 $4.45
9/22/2022October 21, 2022 397 call$2.72 $0.13 $2.59
10/12/2022November 18, 2022 380 call$5.17 $13.54 ($8.37)
11/10/2022December 16, 2022 410 call$4.36 $1.20 $3.16
12/12/2022January 20, 2023 416 call$3.42 $0.01 $3.42
1/19/2023February 17, 2023 402 call$3.50 $8.70 ($5.20)
1/31/2023March 17, 2023 418 call$4.44 $0.31 $4.13
3/1/2023April 21, 2023 410 call$4.61 $5.00 ($0.39)
4/11/2023May 19, 2023 420 call$5.13 $0.14 $5.13
5/15/2023June 16, 2023 422 call$2.59 $10.37 ($7.78)
6/12/2023July 21, 2023 438 call$3.88 $8.82 ($4.94)
6/30/2023August 18, 2023 452 call$4.51 $7.87 ($3.36)
7/24/2023*September 15, 2023 466 call$3.96 $0.00 $3.96
9/18/2023October 20, 2023 453 call$3.00 $0.01 $2.99
10/20/2023November 17, 2023 435 call$3.75 $13.52 ($9.77)
11/14/2023December 15, 2023 455 call$3.88 $4.44 $3.88
12/6/2023January 19, 2024 463 call$4.67 $12.75 ($8.08)
12/21/2024January 19, 2024 476 call$4.65 $4.23 $0.42
1/20/2024February 16, 2024 490 call$2.67 $8.48 ($5.81)
2/2/2024March 15, 2024 504 call$4.97 $6.29 ($1.32)
2/28/2024April 19, 2024 515 call$5.37 $11.57 $5.37 -67
Totals$305.64 27
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
iShares MSCI Emerging Market ETF (EEM)$39.81 $40.86 (open)(current)(closed)$1.05
6/22/2022LEAPS January 19, 2024 30 call $11.50 $10.15 ($1.35)
4/21/2023LEAPS Januart 17, 2025 29 call$12.15 $13.00 $0.85 86
6/22/2022August 19, 2022 42 call$0.70 $0.08 $0.62
8/11/2022October 21, 2022 42 call$0.94 $0.05 $0.89
9/16/2022October 28, 2022 39.5 call$0.40 $0.03 $0.37
10/17/2022November 25, 2022 36.5 call$0.70 $1.87 ($1.17)
11/16/2022December 16, 2022 39 call$0.64 $0.26 $0.38
12/12/2022January 27, 2023 40 call$0.51 $1.30 ($0.79)
1/18/2023February 17, 2023 42 call$0.53 $0.02 $0.51
2/15/2023March 17, 2023 41 call$0.40 $0.01 $0.40
3/1/2023April 21, 2023 41 call$0.40 $0.01 $0.40
4/21/2023June 16, 2023 40 call$0.53 $0.65 ($0.12)
6/14/2023July 28, 2023 41.5 call$0.48 $0.45 $0.03
7/13/2023September 1, 2023 43 call$0.37 $0.01 $0.36
9/1/2023October 20, 2023 41 call$0.46 $0.01 $0.45
10/17/2023December 1, 2023 39 call$0.54 $0.61 ($0.07)
11/29/2023January 19, 2024 40.5 call$0.36 $0.01 $0.35
1/20/2024February 16, 2024 39 call$0.44 $0.67 ($0.23)
2/14/2024March 15, 2024 40.5 call$0.38 $0.85 ($0.47)
3/13/2024April 19, 2024 42 call$0.50 $0.22 $0.50 -25
Totals$25.56 61
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Vanguard Real Estate (VNQ)$90.28 $84.57 (open)(current)(closed)($5.71)
6/23/2022LEAPS January 19, 2024 70 call $23.25 $14.90 ($8.35)
4/21/2023LEAPS January 17, 2025 65 call$20.70 $20.10 ($0.60)91
6/23/2022August 19, 2022 94 call$2.10 $4.60 ($2.50)
7/28/2022September 16, 2022 100 call$1.80 $0.10 $1.70
9/1/2022October 21, 2022 96 call$1.35 $0.10 $1.25
9/22/2022October 21, 2022 90 call$0.65 $0.10 $0.55
10/12/2022November 18, 2022 82 call$1.20 $4.40 ($3.20)
11/10/2022December 16, 2022 90 call$1.20 $0.15 $1.05
12/12/2022January 20, 2023 89 call$0.95 $0.10 $0.85
1/19/2023February 17, 2023 89 call$1.30 $2.85 ($1.55)
1/31/2023March 17, 2023 93 call$1.55 $0.08 $1.55
3/1/2023April 21, 2023 88 call$1.10 $0.03 $1.07
4/21/2023June 16, 2023 85 call$1.40 $0.10 $1.30
6/12/2023July 21, 2023 84 call$0.85 $2.10 ($1.25)
7/13/2023August 18, 2023 88 call$0.85 $0.05 $0.80
8/11/2023September 15, 2023 85 call$1.10 $0.03 $1.07
9/13/2023October 20, 2023 83 call$0.65 $0.01 $0.64
10/20/2023November 17, 2023 76 call$0.70 $0.01 $0.69
11/14/2023December 15, 2023 82 call$0.95 $3.85 ($2.90)
12/13/2023January 19, 2024 89 call$0.50 $0.03 $0.47
1/20/2024February 16, 2024 87 call$0.95 $0.05 $0.90
2/14/2024March 15, 2024 85 call$1.00 $2.20 ($1.20)
3/7/2024April 19, 2024 89 call$1.15 $0.25 $1.15 -14
Totals$37.44 77
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
iShares Trust TIPS ETF (TIP)$115.40 $107.35 (open)(current)(closed)($8.05)
6/23/2022LEAPS January 19, 2024 100 call $17.10 $10.75 ($6.35)
4/21/2023LEAPS January 17, 2025 95 call$16.50 $14.10 ($2.40)88
6/23/2022August 19, 2022 118 call$0.65 $0.05 $0.60
8/11/2022October 21, 2022 117 call$0.70 $0.05 $0.65
9/16/2022October 21, 2022 112 call$0.50 $0.05 $0.45
10/14/2022November 18, 2022 108 call$0.80 $0.10 $0.70
11/6/2022December 16, 2022 107 call$0.80 $2.35 ($1.55)
12/1/2022January 20, 2023 110 call$1.10 $0.09 $1.10
1/20/2023February 17, 2023 110 call$0.74 $0.05 $0.69
2/17/2023March 17, 2023 108 call$0.66 $0.98 ($0.32)
3/17/2023April 21, 2023 111 call$0.66 $0.01 $0.65
4/21/2023June 16, 2023 112 call$0.65 $0.02 $0.63
6/14/2023August 18, 2023 109 call$0.60 $0.05 $0.55
8/15/2023October 20, 2023 107 call$0.82 $0.02 $0.80
10/20/2023November 17, 2023 105 call$0.36 $0.03 $0.33
11/17/2023January 19, 2024 107 call$0.56 $0.07 $0.49
1/20/2024February 16, 2024 108 call$0.48 $0.03 $0.45
2/14/2024March 15, 2024 107 call$0.59 $0.27 $0.32
3/13/2024April 19, 2024 108 call$0.46 $0.43 $0.46 -38
Totals$7.26 $31.85 50
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
iShares Trust MSCI EAFE (EFA)$62.45 $79.64 (open)(open)(closed)$17.19
6/22/2022LEAPS January 19, 2024 45 call $19.50 $28.90 $9.40
4/21/2023LEAPS January 17, 2025 63 call$14.90 $18.00 $3.10 97
6/22/2022August 19, 2022 65 call $1.00 $1.64 ($0.64)
8/11/2022October 21, 2022 69 call$1.02 $0.05 $0.97
9/16/2022October 21, 2022 63 call$0.54 $0.05 $0.54
10/14/2022November 18, 2022 59 call$0.76 $2.55 ($1.79)
11/6/2022December 16, 2022 63 call$0.86 $2.90 ($2.04)
11/22/2022December 30, 2022 67 call$0.73 $0.02 $0.71
12/30/2023January 20, 2023 67.5 call$0.55 $3.75 ($3.20)
1/18/2023February 17, 2023 72 call$0.84 $0.03 $0.84
2/15/2023March 17, 2023 72 call$0.74 $0.19 $0.74
3/1/2023April 21, 2023 72 call$0.79 $1.33 ($0.54)
4/21/2023June 16, 2025 75 call$0.80 $0.02 $0.78
6/12/2023July 28, 2023 73 call$0.80 $1.70 ($0.90)
7/13/2023September 1, 2023 76.5 call$0.57 $0.02 $0.55
9/1/2023October 20, 2023 74 call$0.53 $0.02 $0.51
10/17/2023December 1, 2023 70.5 call$0.86 $2.15 ($1.29)
11/29/2023January 19, 2024 74 call$0.54 $0.04 $0.50
1/20/2024February 16, 2024 75 call$0.58 $0.29 $0.29
2/14/2024March 15, 2024 76 call$0.65 $3.80 ($3.15)
3/7/2024April 19, 2024 81 call$0.84 $0.49 $0.84 -33
Totals$8.63 $40.62 64

Dogs of the Dow

Transaction DatePoor Man’s Covered Calls Original Price Current PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Verizon (VZ)$39.60 $40.37 (open)(current)(closed)$0.77
1/4/2024LEAPS January 16, 2026 32 call $8.20 $9.00 $0.80 80
1/4/2024February 16, 2024 41 call$0.46 $1.78 ($1.32)
1/30/2024March 15, 2024 44 call$0.51 $0.01 $0.50
3/14/2024April 19, 2024 41 call$0.34 $0.40 $0.34 -32
Totals$8.52 48
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Dow (DOW)$54.08 $57.68 (open)(current)(closed)$3.60
1/4/2024LEAPS January 16, 2026 40 call $15.85 $18.60 $2.75 85
1/4/2024February 16, 2024 57.5 call$0.62 $0.05 $0.57
2/15/2024March 22, 2024 56 call$0.64 $1.86 ($1.22)
3/22/2024April 26, 2024 60 call$0.78 $0.70 $0.78 -31
Totals$18.73 54
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
CIsco Systems (CSCO)$50.27 $49.78 (open)(current)(closed)($0.49)
1/4/2024LEAPS January 16, 2026 40 call $13.10 $12.10 ($1.00)77
1/4/2024February 16, 2024 52.5 call$0.74 $0.01 $0.73
2/15/2024March 28, 2024 51 call$0.55 $0.05 $0.55 -10
Totals$13.38 67
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Walgreens (WBA)$23.76 $20.58 (open)(current)(closed)($3.18)
1/4/2024LEAPS January 16, 2026 15 call $10.10 $7.20 ($2.90)78
1/4/2024February 16, 2024 25 call$0.75 $0.01 $0.74
2/15/2024March 28, 2024 24 call$0.60 $0.08 $0.60 -8
Totals$8.54 70
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Coca-Cola (KO)$60.07 $60.49 (open)(current)(closed)$0.42
1/4/2024LEAPS January 16, 2026 50 call $12.95 $13.20 $0.25 75
1/4/2024February 16, 2024 62.5 call $0.39 $0.01 $0.38
2/15/2024March 28, 2024 61 call$0.40 $0.15 $0.40 -28
Totals$13.98 47
Transaction DatePoor Man’s Covered Calls Original Price Current PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
3M (MMM)$108.75 $106.78 (open)(current)(closed)($1.97)
1/5/2024LEAPS January 16, 2026 75 call $38.40 $38.90 $0.50 81
1/5/2024February 16, 2024 115 call$1.52 $0.01 $1.51
2/15/2024March 28, 2024 94 call$1.97 $13.70 ($11.73)
3/20/2024April 19, 2024 112 call$1.10 $0.85 $1.10 -23
Totals$29.78 58
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
IBM (IBM)$160.31 $190.84 (open)(current)(closed)$30.53
1/5/2024LEAPS January 16, 2026 125 call $40.30 $70.00 $29.70 87
1/5/2024February 16, 2024 165 call$2.56 $9.80 ($7.24)
1/23/2024February 16, 2024 180 call$1.64 $16.55 ($14.91)
1/25/2024February 16, 2024 205 call$1.83 $0.05 $1.78
2/15/2024March 22, 2024 190 call$2.05 $8.40 ($6.35)
3/7/2024April 19, 2024 200 call$5.15 $1.36 $5.15 -23
Totals$48.43 87
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Amgen (AMGN)$300.79 $276.17 (open)(open)(closed)($24.62)
1/5/2024LEAPS January 16, 2026 240 call$80.20 $60.00 ($20.20)69
1/5/2024February 16, 2024 320 call$3.00 $7.70 ($4.70)
2/6/2024March 15, 2024 335 call$4.30 $0.15 $4.15
2/14/2024March 15, 2024 300 call$2.30 $0.02 $2.28
3/14/2024April 19, 2024 285 call$3.30 $3.20 $3.30 -33
Totals$65.03 36
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Chevron (CVX)$151.76 $154.66 (open)(open)(closed)$2.90
1/5/2024LEAPS January 16, 2026 115 call $42.20 $44.05 $1.85 82
1/5/2024February 16, 2024 160 call$1.79 $0.03 $1.76
2/15/2024March 28, 2024 160 call$1.87 $0.09 $1.87 -6
Totals$47.68 76
Transaction DatePoor Man’s Covered CallsOriginal PriceCurrent PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Johnson &Johnson (JNJ)$160.95 $155.23 (open)(open)(closed)($5.72)
1/5/2024LEAPS January 16, 2026 135 call $34.30 $29.75 ($4.55)76
1/5/2024February 16, 2024 165 call $2.26 $0.02 $2.24
2/15/2024March 28, 2024 160 call$1.70 $0.10 $1.70 -7
Totals$33.69 69

Buffet’s Patient Investor

Transaction DatePoor Man’s Covered Calls Original Price Current PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Apple (AAPL)$170.85 $172.28 (open)(current)(closed)(current)$1.43
8/12/2022LEAPS January 19, 2024 130 call$54.20 $42.95 ($11.25)
4/21/2023LEAPS January 17, 2025 135 call$48.00 $45.15 ($2.85)86
8/12/2022September 16, 2022 180 call$1.37 $0.06 $1.31
9/2/2022October 21, 2022 165 call$3.25 $0.01 $3.25
10/17/2022November 18, 2022 155 call$2.04 $0.17 $1.87
11/6/2022December 16, 2022 150 call$1.95 $0.02 $1.93
12/15/2022January 27, 2023 147 call$3.35 $0.23 $3.12
1/27/2023March 3, 2023 152.5 call$2.75 $0.05 $2.75
3/1/2023April 21, 2023 155 call$2.50 $8.65 ($6.15)
3/23/2023April 21, 2023 165 call$2.70 $0.34 $2.36
4/21/2023June 16, 2023 175 call$2.57 $6.80 ($4.23)
6/1/2023July 21, 2023 185 call$3.65 $6.35 ($2.70)
6/28/2023August 18, 2023 200 call$2.00 $0.01 $1.99
8/18/2023October 20, 2023 185 call$2.64 $0.02 $2.62
10/19/2023December 1, 2023 185 call$2.70 $7.15 ($4.45)
11/22/2023January 19, 2024 200 call$2.04 $0.01 $2.03
1/18/2024February 16, 2024 200 call$1.29 $0.10 $1.19
2/8/2024March 15, 2024 195 call$2.03 $0.02 $2.01
3/11/2024April 19, 2024 180 call$2.33 $1.37 $2.33 -25
Totals$36.80 $99.33 61
Transaction DatePoor Man’s Covered Calls Original Price Current PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Alphabet (GOOGL)$120.37 $150.77 (open)(current)(closed)(current)$30.40
6/30/2023LEAPS January 17, 2025, 100 call$34.45 $56.10 $21.65 95
6/30/2023August 18, 2023 130 call$1.86 $0.03 $1.83
8/18/2023October 20, 2023 135 call$3.20 $5.80 ($2.60)
10/11/2023November 24, 2023 146 call$3.25 $0.01 $3.24
11/22/2023January 19, 2024 145 call$2.19 $0.28 $1.91
1/18/2024February 16, 2024 150 call$2.52 $6.45 ($3.93)
1/26/2024March 15, 2024 165 call$1.94 $0.01 $1.93
3/14/2024April 19, 2024 150 call$1.95 $4.60 ($2.65)-57
Totals$13.02 $55.83 38
Transaction DatePoor Man’s Covered Calls Original Price Current PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Texas Instruments (TXN)$178.32 $172.48 (open)(current)(closed)(current)
7/28/2023LEAPS January 17, 2025, 135 call$53.05 $42.75 ($10.30)83
7/28/2023September 15, 2023 185 call$3.05 $0.00 $3.05
9/18/2023October 20, 2023 167.5 call$3.00 $0.02 $2.98
10/19/2023December 1, 2023 160 call$2.52 $0.02 $2.50
12/1/2023January 19, 2024 165 call$1.34 $0.98 $0.36
1/18/2024February 16, 2024 175 call$1.63 $0.04 $1.59
2/8/2024March 15, 2024 170 call$1.38 $4.20 ($2.82)
3/1/2024April 19, 2024 180 call$2.87 $1.77 $2.87 -28
Totals$11.54 $53.28 55

O’Shaughnnesy’s Growth-Value

Transaction DatePoor Man’s Covered Calls Original Price Current PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
Chevron (CVX)$158.05 (open)(current)(closed)(current)($158.05)
8/12/2022LEAPS January 19, 2024 115 call$48.60 $48.30 ($0.30)
8/12/2022September 16, 2022 165 call$2.35 $0.32 $2.03
9/7/2022October 21, 2022 165 call$3.15 $5.60 ($2.45)
10/20/2022November 25, 2022 177.5 call$4.40 $9.75 ($5.35)
11/6/2022December 16, 2022 195 call$3.30 $0.35 $2.95
12/2/2022January 20, 2023 190 call$3.80 $0.00 $3.80
1/23/2023February 17, 2023 190 call$1.80 $0.02 $1.80
2/17/2023March 24, 2023 170 call$2.65 $0.00 $2.65
Totals$21.45 $5.43
Transaction DatePoor Man’s Covered Calls Original Price Current PriceLEAPS PriceLEAPS PriceLEAPS PricePremium SoldClosing PriceTotal PremiumTotal ReturnPosition Delta
TotalEnergies SE (TTE)$57.69 (open)(current)(closed)(current)($57.69)
6/30/2023LEAPS January 17, 2025 50 call$11.30 $18.30 $7.00
6/30/2023August 18, 2023 60 call$0.95 $1.35 ($0.40)
8/17/2023October 20, 2023 65 call$0.90 $1.90 ($1.00)
10/16/2023November 17, 2023 70 call$0.75 $0.03 $0.72
11/17/2023December 15, 2023 70 call$0.55 $0.05 $0.50
Totals$3.15 $18.12
Andy Crowder
Andy Crowder
Andy Crowder is a professional options trader, researcher and Chief Analyst of Cabot Options Institute. Formerly with Oppenheimer & Co. in New York, Andy has leveraged his investment experience to develop his statistically based options trading strategy which applies probability theory to option valuations in order to execute risk-controlled trades. This proprietary strategy has been refined through two decades of research and real-world experience and has been featured in the Wall Street Journal, Seeking Alpha, and numerous other financial publications. Andy has helped thousands of option traders learn and implement his meticulous rules-driven options trading strategies through highly attended conferences, one-on-one coaching, webinars, and his work as a financial columnist. He currently resides in Bolton Valley, Vermont and when he’s not trading, teaching and writing about options, he enjoys spending time with his wife and two daughters, backcountry skiing, biking, running and enjoying all things outdoors.
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