Cabot Options Institute – Fundamentals Portfolio: March 11, 2024

Portfolios are updated every Monday.
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|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|SPDR Gold Shares ETF (GLD)
|$172.46
|$201.63
|(open)
|(current)
|(closed)
|(current)
|$29.17
|6/3/2022
|LEAPS January 19, 2024 145 call
|$37.00
|$46.90
|$9.90
|4/21/2023
|LEAPS January 17, 2025 171 call
|$32.00
|$38.15
|$6.15
|98
|6/3/2022
|July 15, 2022 181 call
|$1.00
|$0.12
|$0.88
|6/30/2022
|August 19, 2022 175 call
|$1.91
|$0.21
|$1.70
|7/28/2022
|September 16, 2022 169 call
|$1.90
|$0.07
|$1.83
|9/1/2022
|October 21, 2022 165 call
|$1.45
|$0.03
|$1.42
|10/14/2022
|November 18, 2022 159 call
|$1.48
|$4.45
|($2.97)
|11/10/2022
|December 16, 2022 169 call
|$1.40
|$1.02
|$0.38
|12/13/2022
|January 20, 2023 172 call
|$1.96
|$6.60
|($4.64)
|1/13/2023
|February 17, 2023 184 call
|$1.50
|$0.07
|$1.43
|2/8/2023
|March 17, 2023 180 call
|$1.41
|$0.12
|$1.41
|3/1/2023
|April 21, 2023 176 call
|$1.82
|$6.75
|($4.93)
|3/15/2023
|April 21, 2023 183 call
|$3.40
|$5.90
|($2.50)
|3/17/2023
|April 21, 2023 193 call
|$2.45
|$0.01
|$2.44
|4/21/2023
|June 16, 2023 192 call
|$2.42
|$0.01
|$2.41
|6/12/2023
|July 21, 2023 186 call
|$1.70
|$0.25
|$1.45
|7/12/2023
|August 18, 2023 187 call
|$1.18
|$0.02
|$1.16
|8/11/2023
|September 22, 2023 183 call
|$1.19
|$0.11
|$1.08
|9/12/2023
|October 20, 2023 181 call
|$1.30
|$2.31
|($1.01)
|10/19/2023
|November 17, 2023 188 call
|$1.95
|$0.01
|$1.94
|11/17/2023
|December 15, 2023 188 call
|$1.22
|$0.07
|$1.15
|12/13/2023
|January 19, 2024 188 call
|$1.51
|$0.11
|$1.40
|1/19/2024
|February 16, 2024 192 call
|$1.10
|$0.02
|$1.08
|2/14/2024
|March 15, 2024 188 call
|$1.07
|$4.70
|($3.63)
|3/1/2024
|April 19, 2024 197 call
|$1.75
|$7.20
|$1.75
|-79
|Totals
|$34.15
|$90.28
|19
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
|$30.45
|$22.17
|(open)
|(current)
|(closed)
|(current)
|($8.28)
|6/8/2022
|LEAPS January 19, 2024 22 call
|$10.50
|$3.00
|($7.50)
|3/29/2023
|LEAPS January 17, 2025 21 call
|$4.80
|$3.60
|($1.20)
|62
|6/8/2022
|July 15, 2022 32 call
|$0.55
|$0.05
|$0.50
|6/30/2022
|August 19, 2022 29 call
|$0.50
|$0.05
|$0.45
|7/28/2022
|September 16, 2022 27 call
|$0.55
|$0.10
|$0.45
|9/7/2022
|October 21, 2022 26 call
|$0.50
|$0.00
|$0.50
|10/25/2022
|December 16, 2022 27 call
|$0.45
|$0.05
|$0.40
|12/13/2022
|January 20, 2023 25 call
|$0.45
|$0.10
|$0.45
|1/19/2023
|February 17, 2023 25 call
|$0.55
|$0.02
|$0.53
|2/17/2023
|March 17, 2023 24 call
|$0.35
|$0.00
|$0.35
|3/29/2023
|May 19, 2023 24 call
|$0.50
|$0.00
|$0.50
|5/24/2023
|July 21, 2023 23 call
|$0.60
|$0.70
|($0.10)
|7/13/2023
|August 18, 2023 24 call
|$0.30
|$0.55
|($0.25)
|8/11/2023
|October 20, 2023 25 call
|$0.50
|$0.30
|$0.20
|10/19/2023
|December 15, 2023 26 call
|$0.50
|$0.00
|$0.50
|12/21/2023
|February 16, 2024 23 call
|$0.30
|$0.00
|$0.30
|Totals
|$5.00
|$11.38
|62
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|iShares Trust 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
|$101.93
|$95.23
|(open)
|(current)
|(closed)
|6/8/2022
|LEAPS January 19, 2024 85 call
|$19.00
|$15.05
|($3.95)
|4/21/2023
|LEAPS January 17, 2025 85 call
|$16.35
|$11.95
|($4.40)
|89
|6/8/2022
|July 15, 2022 103 call
|$0.70
|$0.19
|$0.51
|7/14/2022
|August 19, 2022 105 call
|$0.58
|$0.12
|$0.46
|8/11/2022
|October 21, 2022 105 call
|$1.20
|$0.04
|$1.16
|9/22/2022
|October 21, 2022 98.5 call
|$0.55
|$0.05
|$0.50
|10/12/2022
|November 25, 2022 97 call
|$0.92
|$0.18
|$0.74
|11/17/2022
|December 16, 2022 98 call
|$0.50
|$0.86
|($0.36)
|12/13/2022
|January 20, 2023 100 call
|$0.88
|$0.32
|$0.56
|1/18/2023
|February 17, 2023 101 call
|$0.70
|$0.05
|$0.65
|2/8/2023
|March 17, 2023 99 call
|$0.65
|$0.03
|$0.62
|3/1/2023
|April 21, 2023 97 call
|$0.69
|$3.20
|($2.51)
|3/17/2023
|April 21, 2023 102 call
|$0.68
|$0.03
|$0.65
|4/21/2023
|June 16, 2023 101 call
|$0.72
|$0.01
|$0.71
|6/12/2023
|July 21, 2023 98 call
|$0.79
|$0.07
|$0.72
|7/12/2023
|August 18, 2023 98 call
|$0.52
|$0.03
|$0.52
|8/11/2023
|September 22, 2023 96.5 call
|$0.50
|$0.05
|$0.45
|9/12/2023
|October 20, 2023 94 call
|$0.82
|$0.03
|$0.79
|10/17/2023
|December 1, 2023 91.5 call
|$0.66
|$2.40
|($1.74)
|11/29/2023
|January 19, 2023 96 call
|$0.50
|$0.05
|$0.45
|1/19/2024
|February 16, 2024 96 call
|$0.38
|$0.07
|$0.31
|2/9/2024
|March 15, 2024 96 call
|$0.42
|$0.16
|$0.42
|-18
|Totals
|$9.56
|$32.61
|71
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
|$189.65
|$254.43
|(open)
|(current)
|(closed)
|6/15/2022
|LEAPS January 19, 2024 145 call
|$54.50
|$64.90
|$10.40
|4/21/2023
|LEAPS January 17, 2025 165 call
|$55.05
|$94.30
|$39.25
|95
|6/15/2022
|July 15, 2022 198 call
|$2.50
|$0.03
|$2.47
|7/14/2022
|August 19, 2022 193 call
|$3.20
|$11.00
|($7.80)
|7/28/2022
|September 16, 2022 210 call
|$2.95
|$0.30
|$2.65
|9/1/2022
|October 21, 2022 205 call
|$3.00
|$0.55
|$2.45
|9/22/2022
|October 21, 2022 197 call
|$2.10
|$0.15
|$1.95
|10/12/2022
|November 18, 2022 190 call
|$3.10
|$7.45
|($4.35)
|11/10/2022
|December 16, 2022 205 call
|$2.65
|$0.05
|$2.60
|12/15/2022
|January 20, 2023 200 call
|$3.10
|$0.05
|$3.05
|1/20/2023
|February 17, 2023 200 call
|$2.60
|$6.50
|($3.90)
|1/27/2023
|March 17, 2023 210 call
|$3.00
|$0.25
|$2.75
|3/7/2023
|April 21, 2023 210 call
|$1.55
|$0.05
|$1.50
|4/21/2023
|June 16, 2023 215 call
|$1.10
|$2.70
|($1.60)
|6/13/2023
|July 21, 2023 220 call
|$2.15
|$4.10
|($1.95)
|7/13/2023
|August 18, 2023 225 call
|$2.95
|$0.40
|$2.55
|8/11/2023
|September 15, 2023 225 call
|$2.40
|$0.25
|$2.15
|9/12/2023
|October 20, 2023 225 call
|$2.35
|$0.03
|$2.32
|10/17/2023
|November 17, 2023 220 call
|$2.30
|$3.10
|($0.80)
|11/14/2023
|December 15, 2023 225 call
|$2.45
|$3.80
|($1.35)
|12/7/2023
|January 19, 2024 230 call
|$2.75
|$9.20
|($6.45)
|12/20/2023
|January 19, 2024 240 call
|$2.20
|$0.03
|$2.17
|1/19/2024
|February 16, 2024 240 call
|$2.40
|$3.90
|($1.50)
|2/1/2024
|March 15, 2024 245 call
|$3.10
|$7.80
|($4.70)
|2/27/2024
|March 15, 2024 255 call
|$1.30
|$1.65
|$1.30
|-48
|Totals
|$35.95
|$154.71
|47
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
|$110.56
|$95.73
|(open)
|(current)
|(closed)
|6/13/2022
|LEAPS January 19, 2024 85 call
|$29.10
|$21.45
|($7.65)
|4/21/2023
|LEAPS January 17, 2025 85 call
|$24.05
|$13.10
|($10.95)
|81
|6/13/2022
|July 15, 2022 114 call
|$1.65
|$2.58
|($0.93)
|6/30/2022
|August 19, 2022 119 call
|$1.95
|$0.23
|$1.72
|8/11/2022
|September 16, 2022 119 call
|$1.16
|$0.10
|$1.06
|9/1/2022
|October 21, 2022 115 call
|$1.42
|$0.23
|$1.19
|9/22/2022
|October 21, 2022 110.5 call
|$0.73
|$0.03
|$0.70
|10/12/2022
|November 25, 2022 104.5 call
|$1.66
|$0.10
|$1.56
|11/10/2022
|December 16, 2022 100 call
|$1.46
|$2.90
|($1.44)
|11/22/2022
|December 16, 2022 103.5 call
|$1.30
|$3.15
|($1.85)
|12/2/2022
|January 20, 2023 109 call
|$1.82
|$0.54
|$1.28
|1/18/2023
|February 17, 2023 110 call
|$1.70
|$0.12
|$1.58
|2/8/2023
|March 17, 2023 108 call
|$1.50
|$0.10
|$1.40
|3/1/2023
|April 21, 2023 104 call
|$1.62
|$5.40
|($3.78)
|3/15/2023
|April 21, 2023 110 call
|$2.40
|$0.01
|$2.39
|4/21/2023
|June 16, 2023 108 call
|$1.41
|$0.02
|$1.39
|6/12/2023
|July 21, 2023 104 call
|$1.22
|$0.11
|$1.11
|7/12/2023
|August 18, 2023 104 call
|$0.79
|$0.02
|$0.77
|8/11/2023
|September 22, 2023 99 call
|$0.98
|$0.00
|$0.98
|9/25/2023
|November 17, 2023 92 call
|$1.51
|$0.01
|$1.50
|11/17/2023
|December 15, 2023 92 call
|$0.83
|$4.00
|$0.83
|12/7/2023
|January 19, 2024 98 call
|$1.63
|$2.49
|($0.86)
|12/20/2023
|January 19, 2024 101 call
|$1.07
|$0.01
|$1.06
|1/19/2024
|February 16, 2024 96 call
|$0.75
|$0.16
|$0.59
|2/9/2024
|March 15, 2024 96 call
|$0.91
|$0.64
|$0.91
|-48
|Totals
|$23.00
|$47.71
|33
Yale Endowment Portfolio
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|SPDR S&P 500 ETF (SPY)
|$387.00
|$511.72
|(open)
|(current)
|(closed)
|$124.72
|6/24/2022
|LEAPS January 19, 2024 290 call
|$117.00
|$130.86
|$13.86
|4/11/2023
|LEAPS January 17, 2025 345 call
|$98.00
|$179.80
|$81.80
|94
|6/24/2022
|August 19, 2022 410 call
|$5.33
|$9.45
|($4.12)
|8/8/2022
|September 16, 2022 426 call
|$5.65
|$0.15
|$5.50
|9/1/2022
|October 21, 2022 410 call
|$5.29
|$0.84
|$4.45
|9/22/2022
|October 21, 2022 397 call
|$2.72
|$0.13
|$2.59
|10/12/2022
|November 18, 2022 380 call
|$5.17
|$13.54
|($8.37)
|11/10/2022
|December 16, 2022 410 call
|$4.36
|$1.20
|$3.16
|12/12/2022
|January 20, 2023 416 call
|$3.42
|$0.01
|$3.42
|1/19/2023
|February 17, 2023 402 call
|$3.50
|$8.70
|($5.20)
|1/31/2023
|March 17, 2023 418 call
|$4.44
|$0.31
|$4.13
|3/1/2023
|April 21, 2023 410 call
|$4.61
|$5.00
|($0.39)
|4/11/2023
|May 19, 2023 420 call
|$5.13
|$0.14
|$5.13
|5/15/2023
|June 16, 2023 422 call
|$2.59
|$10.37
|($7.78)
|6/12/2023
|July 21, 2023 438 call
|$3.88
|$8.82
|($4.94)
|6/30/2023
|August 18, 2023 452 call
|$4.51
|$7.87
|($3.36)
|7/24/2023
|*September 15, 2023 466 call
|$3.96
|$0.00
|$3.96
|9/18/2023
|October 20, 2023 453 call
|$3.00
|$0.01
|$2.99
|10/20/2023
|November 17, 2023 435 call
|$3.75
|$13.52
|($9.77)
|11/14/2023
|December 15, 2023 455 call
|$3.88
|$4.44
|$3.88
|12/6/2023
|January 19, 2024 463 call
|$4.67
|$12.75
|($8.08)
|12/21/2024
|January 19, 2024 476 call
|$4.65
|$4.23
|$0.42
|1/20/2024
|February 16, 2024 490 call
|$2.67
|$8.48
|($5.81)
|2/2/2024
|March 15, 2024 504 call
|$4.97
|$6.29
|($1.32)
|2/28/2024
|April 19, 2024 515 call
|$5.37
|$8.09
|$5.37
|-49
|Totals
|$296.52
|45
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|iShares MSCI Emerging Market ETF (EEM)
|$39.81
|$40.82
|(open)
|(current)
|(closed)
|$1.01
|6/22/2022
|LEAPS January 19, 2024 30 call
|$11.50
|$10.15
|($1.35)
|4/21/2023
|LEAPS Januart 17, 2025 29 call
|$12.15
|$13.00
|$0.85
|86
|6/22/2022
|August 19, 2022 42 call
|$0.70
|$0.08
|$0.62
|8/11/2022
|October 21, 2022 42 call
|$0.94
|$0.05
|$0.89
|9/16/2022
|October 28, 2022 39.5 call
|$0.40
|$0.03
|$0.37
|10/17/2022
|November 25, 2022 36.5 call
|$0.70
|$1.87
|($1.17)
|11/16/2022
|December 16, 2022 39 call
|$0.64
|$0.26
|$0.38
|12/12/2022
|January 27, 2023 40 call
|$0.51
|$1.30
|($0.79)
|1/18/2023
|February 17, 2023 42 call
|$0.53
|$0.02
|$0.51
|2/15/2023
|March 17, 2023 41 call
|$0.40
|$0.01
|$0.40
|3/1/2023
|April 21, 2023 41 call
|$0.40
|$0.01
|$0.40
|4/21/2023
|June 16, 2023 40 call
|$0.53
|$0.65
|($0.12)
|6/14/2023
|July 28, 2023 41.5 call
|$0.48
|$0.45
|$0.03
|7/13/2023
|September 1, 2023 43 call
|$0.37
|$0.01
|$0.36
|9/1/2023
|October 20, 2023 41 call
|$0.46
|$0.01
|$0.45
|10/17/2023
|December 1, 2023 39 call
|$0.54
|$0.61
|($0.07)
|11/29/2023
|January 19, 2024 40.5 call
|$0.36
|0.01
|$0.35
|1/20/2024
|February 16, 2024 39 call
|$0.44
|0.67
|($0.23)
|2/14/2024
|March 15, 2024 40.5 call
|$0.38
|$0.58
|$0.38
|-64
|Totals
|$25.91
|22
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Vanguard Real Estate (VNQ)
|$90.28
|$87.73
|(open)
|(current)
|(closed)
|($2.55)
|6/23/2022
|LEAPS January 19, 2024 70 call
|$23.25
|$14.90
|($8.35)
|4/21/2023
|LEAPS January 17, 2025 65 call
|$20.70
|$23.90
|$3.20
|88
|6/23/2022
|August 19, 2022 94 call
|$2.10
|$4.60
|($2.50)
|7/28/2022
|September 16, 2022 100 call
|$1.80
|$0.10
|$1.70
|9/1/2022
|October 21, 2022 96 call
|$1.35
|$0.10
|$1.25
|9/22/2022
|October 21, 2022 90 call
|$0.65
|$0.10
|$0.55
|10/12/2022
|November 18, 2022 82 call
|$1.20
|$4.40
|($3.20)
|11/10/2022
|December 16, 2022 90 call
|$1.20
|$0.15
|$1.05
|12/12/2022
|January 20, 2023 89 call
|$0.95
|$0.10
|$0.85
|1/19/2023
|February 17, 2023 89 call
|$1.30
|$2.85
|($1.55)
|1/31/2023
|March 17, 2023 93 call
|$1.55
|$0.08
|$1.55
|3/1/2023
|April 21, 2023 88 call
|$1.10
|$0.03
|$1.07
|4/21/2023
|June 16, 2023 85 call
|$1.40
|$0.10
|$1.30
|6/12/2023
|July 21, 2023 84 call
|$0.85
|$2.10
|($1.25)
|7/13/2023
|August 18, 2023 88 call
|$0.85
|$0.05
|$0.80
|8/11/2023
|September 15, 2023 85 call
|$1.10
|$0.03
|$1.07
|9/13/2023
|October 20, 2023 83 call
|$0.65
|$0.01
|$0.64
|10/20/2023
|November 17, 2023 76 call
|$0.70
|$0.01
|$0.69
|11/14/2023
|December 15, 2023 82 call
|$0.95
|$3.85
|($2.90)
|12/13/2023
|January 19, 2024 89 call
|$0.50
|$0.03
|$0.47
|1/20/2024
|February 16, 2024 87 call
|$0.95
|$0.05
|$0.90
|2/14/2024
|March 15, 2024 85 call
|$1.00
|$2.20
|($1.20)
|3/7/2024
|April 19, 2024 89 call
|$1.15
|$1.60
|$1.15
|-42
|Totals
|$41.24
|46
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|iShares Trust TIPS ETF (TIP)
|$115.40
|$107.12
|(open)
|(current)
|(closed)
|($8.28)
|6/23/2022
|LEAPS January 19, 2024 100 call
|$17.10
|$10.75
|($6.35)
|4/21/2023
|LEAPS January 17, 2025 95 call
|$16.50
|$14.50
|($2.00)
|94
|6/23/2022
|August 19, 2022 118 call
|$0.65
|$0.05
|$0.60
|8/11/2022
|October 21, 2022 117 call
|$0.70
|$0.05
|$0.65
|9/16/2022
|October 21, 2022 112 call
|$0.50
|$0.05
|$0.45
|10/14/2022
|November 18, 2022 108 call
|$0.80
|$0.10
|$0.70
|11/6/2022
|December 16, 2022 107 call
|$0.80
|$2.35
|($1.55)
|12/1/2022
|January 20, 2023 110 call
|$1.10
|$0.09
|$1.10
|1/20/2023
|February 17, 2023 110 call
|$0.74
|$0.05
|$0.69
|2/17/2023
|March 17, 2023 108 call
|$0.66
|$0.98
|($0.32)
|3/17/2023
|April 21, 2023 111 call
|$0.66
|$0.01
|$0.65
|4/21/2023
|June 16, 2023 112 call
|$0.65
|$0.02
|$0.63
|6/14/2023
|August 18, 2023 109 call
|$0.60
|$0.05
|$0.55
|8/15/2023
|October 20, 2023 107 call
|$0.82
|$0.02
|$0.80
|10/20/2023
|November 17, 2023 105 call
|$0.36
|$0.03
|$0.33
|11/17/2023
|January 19, 2024 107 call
|$0.56
|$0.07
|$0.49
|1/20/2024
|February 16, 2024 108 call
|$0.48
|$0.03
|$0.45
|2/14/2024
|March 15, 2024 107 call
|$0.59
|$0.85
|$0.59
|-71
|Totals
|$7.26
|$32.06
|23
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|iShares Trust MSCI EAFE (EFA)
|$62.45
|$79.25
|(open)
|(open)
|(closed)
|$16.80
|6/22/2022
|LEAPS January 19, 2024 45 call
|$19.50
|$28.90
|$9.40
|4/21/2023
|LEAPS January 17, 2025 63 call
|$14.90
|$18.05
|$3.15
|91
|6/22/2022
|August 19, 2022 65 call
|$1.00
|$1.64
|($0.64)
|8/11/2022
|October 21, 2022 69 call
|$1.02
|$0.05
|$0.97
|9/16/2022
|October 21, 2022 63 call
|$0.54
|$0.05
|$0.54
|10/14/2022
|November 18, 2022 59 call
|$0.76
|$2.55
|($1.79)
|11/6/2022
|December 16, 2022 63 call
|$0.86
|$2.90
|($2.04)
|11/22/2022
|December 30, 2022 67 call
|$0.73
|$0.02
|$0.71
|12/30/2023
|January 20, 2023 67.5 call
|$0.55
|$3.75
|($3.20)
|1/18/2023
|February 17, 2023 72 call
|$0.84
|$0.03
|$0.84
|2/15/2023
|March 17, 2023 72 call
|$0.74
|$0.19
|$0.74
|3/1/2023
|April 21, 2023 72 call
|$0.79
|$1.33
|($0.54)
|4/21/2023
|June 16, 2025 75 call
|$0.80
|$0.02
|$0.78
|6/12/2023
|July 28, 2023 73 call
|$0.80
|$1.70
|($0.90)
|7/13/2023
|September 1, 2023 76.5 call
|$0.57
|$0.02
|$0.55
|9/1/2023
|October 20, 2023 74 call
|$0.53
|$0.02
|$0.51
|10/17/2023
|December 1, 2023 70.5 call
|$0.86
|$2.15
|($1.29)
|11/29/2023
|January 19, 2024 74 call
|$0.54
|$0.04
|$0.50
|1/20/2024
|February 16, 2024 75 call
|$0.58
|$0.29
|$0.29
|2/14/2024
|March 15, 2024 76 call
|$0.65
|$3.80
|($3.15)
|3/7/2024
|April 19, 2024 81 call
|$0.84
|$0.73
|$0.84
|-34
|Totals
|$8.63
|$40.67
|57
Dogs of the Dow
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Verizon (VZ)
|$39.60
|$39.51
|(open)
|(current)
|(closed)
|($0.09)
|1/4/2024
|LEAPS January 16, 2026 32 call
|$8.20
|$8.40
|$0.20
|80
|1/4/2024
|February 16, 2024 41 call
|$0.46
|$1.78
|($1.32)
|1/30/2024
|March 15, 2024 44 call
|$0.51
|$0.03
|$0.51
|-3
|Totals
|$7.59
|77
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Dow (DOW)
|$54.08
|$56.61
|(open)
|(current)
|(closed)
|$2.53
|1/4/2024
|LEAPS January 16, 2026 40 call
|$15.85
|$17.90
|$2.05
|84
|1/4/2024
|February 16, 2024 57.5 call
|$0.62
|$0.05
|$0.57
|2/15/2024
|March 22, 2024 56 call
|$0.64
|$1.28
|$0.64
|-64
|Totals
|$19.11
|20
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|CIsco Systems (CSCO)
|$50.27
|$49.50
|(open)
|(current)
|(closed)
|($0.77)
|1/4/2024
|LEAPS January 16, 2026 40 call
|$13.10
|$12.05
|($1.05)
|79
|1/4/2024
|February 16, 2024 52.5 call
|$0.74
|$0.01
|$0.73
|2/15/2024
|March 28, 2024 51 call
|$0.55
|$0.33
|$0.55
|-26
|Totals
|$13.33
|53
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Walgreens (WBA)
|$23.76
|$21.16
|(open)
|(current)
|(closed)
|($2.60)
|1/4/2024
|LEAPS January 16, 2026 15 call
|$10.10
|$7.75
|($2.35)
|78
|1/4/2024
|February 16, 2024 25 call
|$0.75
|$0.01
|$0.74
|2/15/2024
|March 28, 2024 24 call
|$0.60
|$0.32
|$0.60
|-20
|Totals
|$9.09
|58
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Coca-Cola (KO)
|$60.07
|$59.52
|(open)
|(current)
|(closed)
|($0.55)
|1/4/2024
|LEAPS January 16, 2026 50 call
|$12.95
|$12.00
|($0.95)
|81
|1/4/2024
|February 16, 2024 62.5 call
|$0.39
|$0.01
|$0.38
|2/15/2024
|March 28, 2024 61 call
|$0.40
|$0.15
|$0.40
|-57
|Totals
|$12.78
|24
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|3M (MMM)
|$108.75
|$93.90
|(open)
|(current)
|(closed)
|($14.85)
|1/5/2024
|LEAPS January 16, 2026 75 call
|$38.40
|$25.65
|($12.75)
|71
|1/5/2024
|February 16, 2024 115 call
|$1.52
|$0.01
|$1.51
|2/15/2024
|March 28, 2024 94 call
|$1.97
|$2.22
|$1.97
|-50
|Totals
|$29.13
|21
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|IBM (IBM)
|$160.31
|$195.95
|(open)
|(current)
|(closed)
|$35.64
|1/5/2024
|LEAPS January 16, 2026 125 call
|$40.30
|$75.25
|$34.95
|87
|1/5/2024
|February 16, 2024 165 call
|$2.56
|$9.80
|($7.24)
|1/23/2024
|February 16, 2024 180 call
|$1.64
|$16.55
|($14.91)
|1/25/2024
|February 16, 2024 205 call
|$1.83
|$0.05
|$1.78
|2/15/2024
|March 22, 2024 190 call
|$2.05
|$8.40
|($6.35)
|3/7/2024
|April 19, 2024 200 call
|$5.15
|$4.55
|$5.15
|-42
|Totals
|$53.68
|87
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Amgen (AMGN)
|$300.79
|$273.75
|(open)
|(open)
|(closed)
|($27.04)
|1/5/2024
|LEAPS January 16, 2026 240 call
|$80.20
|$57.80
|($22.40)
|70
|1/5/2024
|February 16, 2024 320 call
|$3.00
|$7.70
|($4.70)
|2/6/2024
|March 15, 2024 335 call
|$4.30
|$0.15
|$4.15
|2/14/2024
|March 15, 2024 300 call
|$2.30
|$0.15
|$2.30
|-7
|Totals
|$59.55
|63
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Chevron (CVX)
|$151.76
|$149.88
|(open)
|(open)
|(closed)
|($1.88)
|1/5/2024
|LEAPS January 16, 2026 115 call
|$42.20
|$40.45
|($1.75)
|80
|1/5/2024
|February 16, 2024 160 call
|$1.79
|$0.03
|$1.76
|2/15/2024
|March 28, 2024 160 call
|$1.87
|$0.37
|$1.87
|-10
|Totals
|$44.08
|70
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Johnson &Johnson (JNJ)
|$160.95
|$159.52
|(open)
|(open)
|(closed)
|($1.43)
|1/5/2024
|LEAPS January 16, 2026 135 call
|$34.30
|$33.55
|($0.75)
|78
|1/5/2024
|February 16, 2024 165 call
|$2.26
|$0.02
|$2.24
|2/15/2024
|March 28, 2024 160 call
|$1.70
|$2.70
|$1.70
|-49
|Totals
|$37.49
|29
Buffet’s Patient Investor
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Apple (AAPL)
|$170.85
|$170.73
|(open)
|(current)
|(closed)
|(current)
|($0.12)
|8/12/2022
|LEAPS January 19, 2024 130 call
|$54.20
|$42.95
|($11.25)
|4/21/2023
|LEAPS January 17, 2025 135 call
|$48.00
|$44.10
|($3.90)
|87
|8/12/2022
|September 16, 2022 180 call
|$1.37
|$0.06
|$1.31
|9/2/2022
|October 21, 2022 165 call
|$3.25
|$0.01
|$3.25
|10/17/2022
|November 18, 2022 155 call
|$2.04
|$0.17
|$1.87
|11/6/2022
|December 16, 2022 150 call
|$1.95
|$0.02
|$1.93
|12/15/2022
|January 27, 2023 147 call
|$3.35
|$0.23
|$3.12
|1/27/2023
|March 3, 2023 152.5 call
|$2.75
|$0.05
|$2.75
|3/1/2023
|April 21, 2023 155 call
|$2.50
|$8.65
|($6.15)
|3/23/2023
|April 21, 2023 165 call
|$2.70
|$0.34
|$2.36
|4/21/2023
|June 16, 2023 175 call
|$2.57
|$6.80
|($4.23)
|6/1/2023
|July 21, 2023 185 call
|$3.65
|$6.35
|($2.70)
|6/28/2023
|August 18, 2023 200 call
|$2.00
|$0.01
|$1.99
|8/18/2023
|October 20, 2023 185 call
|$2.64
|$0.02
|$2.62
|10/19/2023
|December 1, 2023 185 call
|$2.70
|$7.15
|($4.45)
|11/22/2023
|January 19, 2024 200 call
|$2.04
|$0.01
|$2.03
|1/18/2024
|February 16, 2024 200 call
|$1.29
|$0.10
|$1.19
|2/8/2024
|March 15, 2024 195 call
|$2.03
|$0.03
|$2.03
|-4
|Totals
|$36.80
|$95.97
|83
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Alphabet (GOOGL)
|$120.37
|$135.41
|(open)
|(current)
|(closed)
|(current)
|$15.04
|6/30/2023
|LEAPS January 17, 2025, 100 call
|$34.45
|$41.70
|$7.25
|90
|6/30/2023
|August 18, 2023 130 call
|$1.86
|$0.03
|$1.83
|8/18/2023
|October 20, 2023 135 call
|$3.20
|$5.80
|($2.60)
|10/11/2023
|November 24, 2023 146 call
|$3.25
|$0.01
|$3.24
|11/22/2023
|January 19, 2024 145 call
|$2.19
|$0.28
|$1.91
|1/18/2024
|February 16, 2024 150 call
|$2.52
|$6.45
|($3.93)
|1/26/2024
|March 15, 2024 165 call
|$1.94
|$0.02
|$1.94
|-1
|Totals
|$13.02
|$44.09
|89
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Texas Instruments (TXN)
|$178.32
|$172.30
|(open)
|(current)
|(closed)
|(current)
|($6.02)
|7/28/2023
|LEAPS January 17, 2025, 135 call
|$53.05
|$43.45
|($9.60)
|83
|7/28/2023
|September 15, 2023 185 call
|$3.05
|$0.00
|$3.05
|9/18/2023
|October 20, 2023 167.5 call
|$3.00
|$0.02
|$2.98
|10/19/2023
|December 1, 2023 160 call
|$2.52
|$0.02
|$2.50
|12/1/2023
|January 19, 2024 165 call
|$1.34
|$0.98
|$0.36
|1/18/2024
|February 16, 2024 175 call
|$1.63
|$0.04
|$1.59
|2/8/2024
|March 15, 2024 170 call
|$1.38
|$4.20
|($2.82)
|3/1/2024
|April 19, 2024 180 call
|$2.87
|$3.20
|$2.87
|-33
|Totals
|$11.54
|$53.98
|50
O’Shaughnnesy’s Growth-Value
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|Chevron (CVX)
|$158.05
|(open)
|(current)
|(closed)
|(current)
|($158.05)
|8/12/2022
|LEAPS January 19, 2024 115 call
|$48.60
|$48.30
|($0.30)
|8/12/2022
|September 16, 2022 165 call
|$2.35
|$0.32
|$2.03
|9/7/2022
|October 21, 2022 165 call
|$3.15
|$5.60
|($2.45)
|10/20/2022
|November 25, 2022 177.5 call
|$4.40
|$9.75
|($5.35)
|11/6/2022
|December 16, 2022 195 call
|$3.30
|$0.35
|$2.95
|12/2/2022
|January 20, 2023 190 call
|$3.80
|$0.00
|$3.80
|1/23/2023
|February 17, 2023 190 call
|$1.80
|$0.02
|$1.80
|2/17/2023
|March 24, 2023 170 call
|$2.65
|$0.00
|$2.65
|Totals
|$21.45
|$5.43
|Transaction Date
|Poor Man’s Covered Calls
|Original Price
|Current Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|LEAPS Price
|Premium Sold
|Closing Price
|Total Premium
|Total Return
|Position Delta
|TotalEnergies SE (TTE)
|$57.69
|(open)
|(current)
|(closed)
|(current)
|($57.69)
|6/30/2023
|LEAPS January 17, 2025 50 call
|$11.30
|$18.30
|$7.00
|6/30/2023
|August 18, 2023 60 call
|$0.95
|$1.35
|($0.40)
|8/17/2023
|October 20, 2023 65 call
|$0.90
|$1.90
|($1.00)
|10/16/2023
|November 17, 2023 70 call
|$0.75
|$0.03
|$0.72
|11/17/2023
|December 15, 2023 70 call
|$0.55
|$0.05
|$0.50
|Totals
|$3.15
|$18.12